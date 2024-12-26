Ральф Шумахер назвал главные отличия между Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер назвал черты характеры, которые сильно отличали его брата, легендарного чемпиона прошлых лет Михаэля Шумахера, от такого же семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, который в следующем сезоне пересядет за руль болида команды «Феррари».

«Самая главная разница между ними в том, что Михаэль всегда мог легко работать с инженерами команды и вместе с ними доводить машину до идеального состояния под свой стиль пилотажа. Льюис же так делать не может, если вы спросите об этом инженеров «Мерседеса».

Тото Вольфф всегда говорил, что пилоты должны нажимать на педаль газа, а инженеры — заниматься развитием болида. Но, видимо, он так говорил, потому что его гонщики не могли и не несли никакого вклада в это самое развитие.

Михаэль же был совершенно другим, и это дополнительное усложнение для Хэмилтона в «Феррари», потому что Шарль Леклер — главный человек в команде, а для Льюиса всё вокруг будет непонятным», — приводит слова Ральфа GPBlog.