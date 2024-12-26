Жена Эдриана Ньюи поздравила мужа с днём рождения, показав его забавное фото

Аманда Ньюи поздравила своего мужа Эдриана Ньюи с днём рождения. Сегодня, 26 декабря, именитому конструктору исполнилось 66 лет.

«Желаю моему мужу замечательного дня рождения! Пусть твоё сердце всегда остаётся молодым и полным жизни, какого бы возраста ты ни достиг», — написала Аманда на своей странице в социальных сетях, прикрепив фото мужа в костюме персонажа из серии мультфильмов «История игрушек» Базза Лайтера.

Фото: Из личного архива Аманды Ньюи

Напомним, в сентябре этого года британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила о заключении контракта с Ньюи. Гоночный коллектив не стал раскрывать финансовые условия соглашения, но ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что специалист по условиям контракта с британской командой будет получать £ 20 млн в год.

Эдриан приступит к выполнению рабочих обязанностей 1 марта 2025 года.

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