Серхио Перес обратился к подписчикам

Мексиканский гонщик Серхио Перес разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поздравил подписчиков с Рождеством.

«С Рождеством, пусть бог благословит ваши дома и принесёт мир! В это время мы всегда должны думать о тех, кому повезло меньше! Желаю вам всего наилучшего и, прежде всего, мира!» — написал Серхио.

Напомним, 18 декабря «Ред Булл» сообщил, что Перес в сезоне-2025 не будет боевым пилотом команды. Напарником Макса Ферстаппена станет новозеландец Лиам Лоусон. Чуть позже руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил наличие действующего контракта команды с мексиканцем. Летом 2024 года стороны заключили новое соглашение сроком на два года.

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