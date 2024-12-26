Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серхио Перес обратился к подписчикам

Серхио Перес обратился к подписчикам
Комментарии

Мексиканский гонщик Серхио Перес разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поздравил подписчиков с Рождеством.

«С Рождеством, пусть бог благословит ваши дома и принесёт мир! В это время мы всегда должны думать о тех, кому повезло меньше! Желаю вам всего наилучшего и, прежде всего, мира!» — написал Серхио.

Напомним, 18 декабря «Ред Булл» сообщил, что Перес в сезоне-2025 не будет боевым пилотом команды. Напарником Макса Ферстаппена станет новозеландец Лиам Лоусон. Чуть позже руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил наличие действующего контракта команды с мексиканцем. Летом 2024 года стороны заключили новое соглашение сроком на два года.

Материалы по теме
Кто из гонщиков Формулы-1 был хуже всех в 2024 году? Решаете вы!
Рейтинг
Кто из гонщиков Формулы-1 был хуже всех в 2024 году? Решаете вы!

Самый долгий пит-стоп в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android