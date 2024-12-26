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Лиам Лоусон возмутился тем, что Фелипе Другович остался без кокпита в Формуле-1

Лиам Лоусон возмутился тем, что Фелипе Другович остался без кокпита в Формуле-1
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Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон возмутился тем фактом, что запасной гонщик команды «Астон Мартин» Фелипе Другович остался без кокпита в Формуле-1 на следующий сезон.

«Это просто какое-то безумие, что его не будет в Формуле-1. Другович — тот пилот, который более чем заслуживает это место. Он опережал Фернандо Алонсо на тренировке в Абу-Даби, а в прошлом сезоне обходил Лэнса Стролла на практике в Абу-Даби», — приводит слова Лоусона Мarca.

Напомним, «Астон Мартин» по итогам сезона 2024 года занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 94 очка, в то время как чемпионы («Макларен») набрали 666 очков.

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