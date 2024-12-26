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«Последнее фото победило». Пике показала, как праздновала Рождество с Ферстаппеном

«Последнее фото победило». Пике показала, как праздновала Рождество с Ферстаппеном
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Келли Пике, бразильская модель и девушка гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделилась с подписчиками свежими фотографиями. Келли показала, как вместе с Максом и дочерью Пенелопой праздновала Рождество.

«Наш семейный рождественский альбом — 2024, последняя фотография явно победила», — подписала фото Пике.

Ранее Макс признался, что спокойно отнёсся к словам гонщика «Макларена» Ландо Норриса. После Гран-при Бразилии минувшего сезона британец заявил, что Ферстаппен победил благодаря удаче, а не таланту.

Фото: Из личного архива Келли Пике

Фото: Из личного архива Келли Пике

Фото: Из личного архива Келли Пике

Фото: Из личного архива Келли Пике

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