Хэмилтон может купить команду MotoGP, которая сотрудничает с фирмой «Ред Булл»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон может купить австрийскую команду MotoGP КТМ. Об этом рассказал руководитель КТМ Пит Байер.

«Могу лишь сказать, что у нас были очень интересные переговоры с его представителями. Ни для кого не секрет, что Льюис Хэмилтон интересуется MotoGP и подумывает о создании собственной команды. Идут конкретные переговоры», — приводит слова Байера Speedweek.

Также Пит добавил, что сотрудничество КТМ» и фирмы «Ред Булл» не должно стать препятствием для сделки.

Напомним, в следующем сезоне Формулы-1 Хэмилтон будет выступать за итальянскую команду «Феррари».

Ранее сообщалось, что гонщик общался с руководством другой команды «Грезини Рэйсинг». При этом сам Льюис говорил, что всегда любил MotoGP.

Недавно бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер назвал главные отличия между Хэмилтоном и своим братом Михаэлем Шумахером.

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Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце: