Ферстаппен жёстко отреагировал на слухи про ухудшение отношений с Норрисом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что его отношения с гонщиком «Макларена» Ландо Норриса не испортились, несмотря на напряжённость, которая возникала по ходу минувшего сезона Формулы-1.

«В социальных сетях люди всегда всё усложняют. Там полно идиотов, которым всегда есть что сказать или на что пожаловаться. Да, там есть много позитивных людей, но при этом есть и настоящие идиоты. Думаю, лучше просто не обращать на это внимания. Мы с Ландо очень хорошо ладим. Конечно, временами на трассе может быть некоторая напряжённость, но к тому что за её пределами это не должно иметь никакого значения. Мы всегда стараемся делать всё, что в наших силах, чтобы добиться наилучшего результата. Мы боремся за титул чемпиона мира. Так что нормально, когда такие вещи случаются. Между нами всё в порядке», — сказал Ферстаппен на канале Oracle Red Bull Racing в YouTube.

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