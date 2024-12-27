Фернандо Алонсо: есть молодое поколение фанатов, которое мало что знает обо мне

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о молодом поколении фанатов Формулы-1, которые могли не застать его успехи. Два чемпионских титула испанец выиграл в 2005 и 2006 годах. Сейчас Фернандо 43 года.

«Есть молодое поколение фанатов. Они увлечены Формулой-1, но мало что знают обо мне. Они никогда не видели, как я выигрываю гонки. Просто ориентируются на результат. Но я всё ещё надеюсь, что смогу доказать, что они ошибаются, и в 2026 году у меня будет быстрая машина», — приводит слова Алонсо BBC.

Ранее Алонсо высказался в защиту своего напарника Лэнса Стролла, отметив, что СМИ слишком строги к канадскому гонщику.

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