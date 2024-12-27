Марко ответил, получит ли Перес отступные от «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу сообщений некоторых СМИ об отступных, которые должен получить мексиканский гонщик Серхио Перес. Ранее стало известно, что он не будет боевым пилотом австрийской команды в следующем сезоне.

«Отступные для Переса? Мы в Формуле-1, так что да. В рамках контракта найден приемлемый для обеих сторон результат», — приводит слова Марко Sport1.de.

Хельмут не стал уточнять сумму компенсации. При этом издание F1-Insider ранее заявляло, что речь идёт о € 15 млн.

Напарником Макса Ферстаппена в новом сезоне станет новозеландец Лиам Лоусон.

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