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Марко высказался о шансах Переса стать боевым пилотом в какой-либо команде Ф-1

Марко высказался о шансах Переса стать боевым пилотом в какой-либо команде Ф-1
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о шансах мексиканца Серхио Переса получить место боевого пилота в какой-либо команде Формуыл-1.

«Думаю, он всё ещё надеется на место в Формуле-1, но на следующий год все они заняты. Впрочем, всегда может появиться какой-то вариант», – приводит слова Марко Sport1.de.

Напомним, 18 декабря «Ред Булл» сообщил, что Перес в сезоне-2025 не будет боевым пилотом команды. Напарником Макса Ферстаппена станет новозеландский гонщик Лиам Лоусон. Чуть позже руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил наличие действующего контракта команды с мексиканцем. Летом 2024 года стороны заключили новое соглашение сроком на два года.

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