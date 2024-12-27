Питер Боннингтон высказался о Льюисе Хэмилтоне перед его переходом в «Феррари»

Гоночный инженер Питер Боннингтон, работавший вместе с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе», подвёл итог своего сотрудничества с британским пилотом. Начиная со следующего сезона Хэмилтон будет выступать за «Феррари». Боннингтон «Мерседес» не покинет. С Льюисом он сотрудничал с 2013 года.

«На протяжении всего пути у нас были как взлёты, так и падения. Но всё же взлёты перевешивали падения в 100 раз. Я наслаждался каждой минутой, даже когда случались непростые времена. Ведь то, что не убивает, делает сильнее. Мы справлялись с неприятностями, и я так благодарен, что был частью его жизни и разделял его достижения. Не могу поверить, что я всё ещё здесь и занимаюсь этим. Мы были вместе так долго, так что, должно быть, я что-то делаю правильно», — приводит слова Боннингтона GPblog со ссылкой на Sky Sports.

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