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Зак Браун предупредил Макса Ферстаппена перед новым сезоном Формулы-1

Зак Браун предупредил Макса Ферстаппена перед новым сезоном Формулы-1
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о соперничестве между пилотом своей команды Ландо Норрисом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в завершившемся сезоне Формулы-1. Напомним, по его итогам Ферстаппен стал чемпионом, а Норрис занял второе место.

«Думаю, Ландо многому научился в гонках с Максом. Ландо здорово сражался в Мексике, но при этом не допустил аварии. Мы завоевали Кубок конструкторов. Мне кажется, он знает, как гоняться с Максом и в следующем году будет это делать по-другому», — приводит слова генерального директора «Макларена» издание Racingnews365.

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