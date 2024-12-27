Марко — о решении по Пересу: Серхио понял, что это лучшее, что можно сделать

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о решении команды и гонщика Серхио Переса относительно следующего сезона. Напомним, в 2025 году Перес не будет боевым пилотом «Ред Булл». Новым напарником Макса Ферстаппена станет новозеландский гонщик Лиам Лоусон.

«Серхио всё время надеялся, что вернётся к своей прежней форме. Но, к сожалению, этого не произошло. И когда он увидел, что возрождение уже невозможно, то понял, что принятое решение – лучшее, что он может сделать», — приводит слова Марко издание Sport1.de.

Ранее Хельмут высказался о шансах Серхио стать боевым пилотом в какой-либо команде Формулы-1.

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