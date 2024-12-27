Вольф рассказал о плюсах для «Мерседеса» от четвёртого места в минувшем сезоне Ф-1

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф поделился мнением о завоевании командой четвёртого места в Кубке конструкторов в прошлом сезоне Формулы-1. Победу одержала британская команда «Макларен».

«Я вижу преимущества от финиша на четвёртом месте. Речь идёт о Кубке конструкторов, так что чисто со спортивной точки зрения неважно, второе будет место или третье. Четвёртая позиция даёт нам больше времени на работу в аэродинамической трубе в следующем году, что особенно важно в контексте новых правил на 2026 год», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.

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