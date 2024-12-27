Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф рассказал о плюсах для «Мерседеса» от четвёртого места в минувшем сезоне Ф-1

Вольф рассказал о плюсах для «Мерседеса» от четвёртого места в минувшем сезоне Ф-1
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф поделился мнением о завоевании командой четвёртого места в Кубке конструкторов в прошлом сезоне Формулы-1. Победу одержала британская команда «Макларен».

«Я вижу преимущества от финиша на четвёртом месте. Речь идёт о Кубке конструкторов, так что чисто со спортивной точки зрения неважно, второе будет место или третье. Четвёртая позиция даёт нам больше времени на работу в аэродинамической трубе в следующем году, что особенно важно в контексте новых правил на 2026 год», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.

Материалы по теме
Питер Боннингтон высказался о Льюисе Хэмилтоне перед его переходом в «Феррари»

Самые именитые команды Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android