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Макс Ферстаппен назвал самую большую проблему «Ред Булл» в прошлом сезоне Ф-1

Макс Ферстаппен назвал самую большую проблему «Ред Булл» в прошлом сезоне Ф-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил выступление мексиканского гонщика Серхио Переса в минувшем сезоне Формулы-1. Серхио занял восьмое место в общем зачёте пилотов. По окончании сезона команда сообщила, что в следующем году Перес больше не будет её боевым пилотом.

«Чеко было тяжело, потому что у нас просто была очень непростая в управлении машина. Не сказать про это нельзя. Самая большая проблема в сезоне-2024 заключалась в том, что наша машина не работала», — приводит слова Ферстаппена Formel1.de со ссылкой на Viaplay.

Новым напарником Ферстаппена в следующем сезоне будут новозеландец Лиам Лоусон.

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