Бинотто прояснил стратегию «Ауди» по подбору персонала

Операционный и технический директор «Кик-Заубера»/«Ауди» Маттиа Бинотто высказал мнение, что численность персонала команды должна составлять около 350 человек.

«Это много людей. Действительно много. Мы считаем, что количество специалистов, которое нам нужно увеличить, чтобы оно было сопоставимо с топ-командами, составляет 350 человек. Это не только инженеры. Речь также о финансах, производственной составляющей, управлении персоналом. Но как мы можем нанять 350 человек из других стран? Практически невозможно. Вот почему наша стратегия будет заключаться в том, чтобы инвестировать в основном в очень молодых и талантливых выпускников. Я убеждён, что это лучшая инвестиция, которую мы можем сделать для нашего будущего. Путешествие «Ауди» рассчитано на долгий срок, и я почти уверен, что через пару лет современные молодые выпускники принесут нам максимальную отдачу от этих инвестиций», — приводит слова Бинотто Motorsport.

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