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Лиам Лоусон: заменить Серхио Переса — грандиозная честь для меня

Лиам Лоусон: заменить Серхио Переса — грандиозная честь для меня
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Новозеландский гонщик Формулы-1 из команды «Ред Булл» Лиам Лоусон комплиментарно отозвался о мексиканском пилоте Серхио Пересе, которого Лиам заменил в составе австрийского коллектива.

«Для меня это грандиозная честь [заменить Серхио Переса]. Честно говоря, моя история взаимоотношений с Серхио восходит к тому времени, когда я был ребёнком… Помню, как смотрел Гран-при, на котором, как мне кажется, действительно прошла одна из его самых выдающихся гонок, когда он выступал в Малайзии за «Заубер», и тогда Перес сражался с Фернандо Алонсо.

Так что заменить такого гонщика, как Серхио, который внёс свой огромный вклад в Формулу-1 — это настоящее безумие. Это серьёзная работа, но, очевидно, это захватывающе. И теперь я полностью сосредоточен на том, чтобы добиться максимума в своих выступлениях и помочь команде завоевать титул», — приводит слова Лоусона издание Sports Illustrated.

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