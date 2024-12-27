Хаджар: уже в середине сезона я знал, что стану пилотом Формулы-1

20-летний франко-алжирский новоиспечённый гонщик команды «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар рассказал, когда узнал, что станет пилотом Формулы-1.

«Честно говоря, к середине сезона я уже знал, что стану пилотом Формулы-1. Но после этого начались качели. Несколько раз мы были близки к тому, чтобы объявить об этом, однако мы знаем, как всё может сложиться в этом виде спорта. Часто всё меняется очень быстро, и в какой-то момент я даже подумал, что в следующем году буду запасным пилотом!

Из-за этого и мои эмоции то усиливались, то ослабевали, но, к счастью, мне удалось сохранить концентрацию и продемонстрировать, что я обладаю уровнем, необходимым для выступления в Формуле-1.

В Катаре я уже слышал, что перейду в Формулу-1, но прошло некоторое время, прежде чем контракт был мной подписан. До этого всё было в статусе «вот-вот», но, конечно, до тех пор, пока вы где-то не подпишете бумаги, это всё остаётся слухами», — приводит слова Хаджара издание Racingnews365.