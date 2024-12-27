Леклер ответил, считает ли сезон-2024 успешным для «Феррари»

27-летний монегаск и гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», ответил, считает ли сезон-2024 успешным.

«Оглядываясь назад, я могу сказать, что доволен сезоном. Довольно редко я могу взглянуть на прошлое и сказать, что остался удовлетворённым. У нас было очень мало упущенных возможностей в 2024-м. Да, после Монако в течение двух-трёх гонок у нас был спад производительности, когда мы провели модернизацию, которая не сработала должным образом, и нам пришлось настраивать машину таким способами, которыми мы не хотели её конфигурировать, но мы должны были извлечь из этого какой-то урок.

Но мы находимся на таком уровне в конце сезона, потому что мы прошли через неудачи в течение двух-трёх гонок. Так что я бы не стал этого менять, и думаю, что мы сделали правильный выбор как команда, так что, если сложить всё воедино — это был позитивный сезон. Мы использовали свой максимум во всех гонках и проделали хорошую работу», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.