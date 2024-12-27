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Леклер — о сезоне-2025: не знаем, нашли ли что-то особенное в «Ред Булл» или «Макларене»

Леклер — о сезоне-2025: не знаем, нашли ли что-то особенное в «Ред Булл» или «Макларене»
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27-летний монегаск и гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», рассказал о подготовке к 2025 году.

«Очень сложно ответить, что изменится в нашем подходе к 2025 году, потому что, в конце концов, Формула-1 — это вид спорта, в котором мы можем знать только то, что делаем сами. Я очень уверен, что на данный момент мы всё делаем правильно, и как команда мы стали намного сплочённее.

Не буду много говорить о технической стороне дела, опять же, всё относительно, и мы не знаем, были ли в «Ред Булл» или «Макларене» сосредоточены на болиде следующего года и нашли ли для него что-то особенное. Поэтому очень сложно что-либо сказать по этому поводу. Мы просто концентрируемся на себе и стараемся работать как можно лучше», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

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