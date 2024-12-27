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Леклер: в «Феррари» у сотрудников эмоциональная привязка, чего не хватает другим командам

Леклер: в «Феррари» у сотрудников эмоциональная привязка, чего не хватает другим командам
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27-летний монегаск и гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», высказался о психологических изменениях внутри итальянского коллектива.

«У нас внутри команды изменился менталитет. И я всегда говорил, что «Феррари», на мой взгляд, невероятна, потому что в коллективе очень много страсти, и это здорово, поскольку все готовы работать сверхурочно и действительно мотивированы изменить ситуацию к лучшему.

Однако, когда дела идут плохо, люди, работающие в «Феррари», страдают больше, потому что у них есть эмоциональная привязанность к бренду, которой, возможно, не хватает в других командах. И мы прекрасно преодолели стрессовые ситуации в этом сезоне», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

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