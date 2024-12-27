Скончался бывший глава Suzuki Осаму Судзуки. Он руководил компанией более 40 лет

Компания Suzuki Motor Corporation сообщила о смерти Осаму Судзуки, который возглавлял её на протяжении 43 лет — с 1978 по 2021 год. Осаму Судзуки вышел на работу в Suzuki Motor Corporation в 1958 году и вплоть до последнего дня своей жизни оставался старшим советником компании. Таким образом, Осаму Судзуки отдал Suzuki почти 70 лет жизни. Причина смерти — злокачественная лимфома. Осаму Судзуки ушёл из жизни 25 декабря, ему было 94 года.

Осаму Мацуда родился в 1930 году, а позднее женился на Шоко Судзуки — внучке основателя Suzuki Motor Corporation Мичио Судзуки. Мацуда сменил фамилию и активно включился в работу компании, а с 1978 по 2000 год совмещал должности президента и исполнительного директора Suzuki. Затем Осаму Судзуки ещё на протяжении 20 лет был председателем директоров компании и лишь в 2021 году передал бразды правления нынешнему главе Suzuki — Тосихиро Судзуки, оставаясь тем не менее в роли старшего советника.

Похороны Осаму Судзуки пройдут позднее. На них будут присутствовать лишь близкие родственники.