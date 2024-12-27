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Жаки Икс: Хэмилтон для меня уникальный, потому что не боится обсуждать проблемы других

Жаки Икс: Хэмилтон для меня уникальный, потому что не боится обсуждать проблемы других
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79-летний бельгийский автогонщик, бывший участник Формулы-1 и двукратный вице-чемпион Жаки Икс высказался о семикратном обладателе титула победителя Льюисе Хэмилтоне.

«Для меня Льюис Хэмилтон уникальный гонщик. У вас есть [Айртон] Сенна, Макс [Ферстаппен], Михаэль Шумахер и [Хуан Мануэль] Фанхио на заре карьеры — у этих людей есть небольшой плюс по сравнению с остальными.

Но для меня Хэмилтон двойным плюсом, потому что он очень человечный. Льюис никогда не боялся вмешиваться, например, в проблемы чернокожих и обсуждать. Он единственный, кого я знаю на сегодняшний день, кто полностью отдаётся чему-то, и, возможно, это качество впечатляет даже больше, чем его талант гонщика. Когда видишь, что он делает, и как заботится в своём фонде… Никто не делал этого раньше», — приводит слова Икса издание Racingnews365.

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