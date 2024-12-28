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Жаки Икс — о переходе Хэмилтона в «Феррари»: Льюису хочется завершить карьеру в Италии

Жаки Икс — о переходе Хэмилтона в «Феррари»: Льюису хочется завершить карьеру в Италии
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79-летний бельгийский автогонщик, бывший участник Формулы-1 и двукратный вице-чемпион Жаки Икс прокомментировал переход семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Я думаю, если ваша жизнь устроена хорошо и если у вас есть возможность заниматься тем, что вам нравится, то, куда бы вы ни пошли, вам всё будет легко. Но ясно, что если вы были в «Феррари» несколько лет, а затем в других марках 10 лет или больше, если вы говорите о «Феррари», то ваше сердце в конце концов точно окрашивается в цвета «Скудерии».

Я вижу, что даже Льюису нравится идея оказаться в Маранелло до конца своей карьеры. Честно говоря, это фантастика, потому что только он знает, на что способен и чего хочет добиться», — приводит слова Икса издание Racingnews365.

Первых успехов за рулём красного болида «Феррари» Жаки Икс добился на домашней трассе «Спа-Франкоршам». Перед родными трибунами бельгийцу наконец-таки удалось удачно квалифицироваться — третья позиция на стартовой решётке. В гонке Жаки благополучно удержал место в заветной тройке — первый подиум в Ф-1.

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