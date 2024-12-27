Бывший механик «Макларена» высказался о будущем Серхио Переса

Бывший механик «Макларена», а ныне эксперт Марк Пристли высказался о будущем мексиканского пилота Серхио Переса, ушедшего из команды Формулы-1 «Ред Булл» в конце сезона 2024 года.

«У Серхио Переса огромная фанатская база и огромная коммерческая поддержка. Он может выступать в другом виде гонок, IndyCar может быть очевидным выбором прямо сейчас, но это будет зависеть от его личного решения.

Иногда гонщики подходят к концу своей долгой карьеры в Формуле-1, и, когда их время в спорте подходит к концу, они могут захотеть уделить больше внимания семье. У Переса впереди много возможностей, я в этом не сомневаюсь», — приводит слова Пристли издание Racingnews365.