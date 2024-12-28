Lamborghini отозвала две машины: они могут загореться из-за плохо затянутой гайки

Компания Lamborghini отозвала два гибридных автомобиля Revuelto из-за риска пожара, который может возникнуть из-за плохо затянутой гайки в системе охлаждения, пишет CarScoops. Об этом компании стало известно в результате расследования пожара на Lamborghini Revuelto в октябре 2024 года.

Тогда выяснилось, что причиной возгорания стала утечка масла, возникшая из-за разгерметизации контура, вызванной плохо закреплённым болтом. Такая же проблема может возникнуть ещё у двух экземпляров Revuelto — их владельцам предписано посетить мастерскую марки и устранить дефект.

Lamborghini Revuelto Фото: Lamborghini

Lamborghini Revuelto была представлена в 2023 году в качестве преемника Aventador. Автомобиль оснащён 6,5-литровым гибридным двигателем V12, который вместе с тремя электромоторами генерирует мощность в 746,5 кВт (1029 л. с.). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,5 секунды, отметки в 200 км/ч достигает за 6,6 секунды, а за 15,3 секунды способен развивать 300 км/ч.

Кроме того, в августе 2024 года компания Lamborghini представила преемника Huracán — 920-сильный гибрид Temerario.