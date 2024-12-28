Вассёр — о возможной борьбе между Хэмилтоном и Леклером: это часть работы

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр ответил, боится ли внутреннего соперничества между семикратным чемпионом «Королевских гонок» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером в следующем сезоне.

«Очевидно, что последние два года я позволял им [Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу] бороться на трассе, и это было на благо команды, потому что подобная имитация, которую мы создали, была частью восстановления коллектива. Когда у нас были трудные времена, они испытывали огромное уважение друг к другу. Так что борьба среди напарников — часть работы», — приводит слова Вассёра издание GPblog.

Ранее легендарный пилот Жаки Икс прокомментировал присоединение Хэмилтона к «Феррари».