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Макс Ферстаппен второй год подряд не стал лучшим спортсменом Нидерландов

Макс Ферстаппен второй год подряд не стал лучшим спортсменом Нидерландов
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27-летний нидерландский гонщик Формулы-1, четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» второй год подряд не стал лучшим спортсменом своей страны. Об этом сообщил GPblog.

Ферстаппен признавался лучшим атлетом Нидерландов в 2021-м и 2022-м, а в 2023 году эта награда досталась велогонщику Матье ван дер Пулу. В нынешнем году этот трофей достался одной из звёзд Олимпийских игр в Париже — Харри Лаврейсену. Лаврейсен завоевал три золотые медали в велоспорте.

Лучшим европейским атлетом стал пловец Леон Маршан, завоевавший четыре золотые медали на домашней Олимпиаде в Париже, а второе место у словенского велогонщика Тадея Погачара, с которым провёл осенью тренировку Карлос Сайнс. Ферстаппен, по версии 21 европейского издания, занял пятое место среди всех спортсменов Европы.

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