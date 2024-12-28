Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр — о сезоне-2025: команды будут решать, когда бросить все ресурсы на 2026 год

Вассёр — о сезоне-2025: команды будут решать, когда бросить все ресурсы на 2026 год
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, как пройдёт 2025 год для коллективов «Королевских гонок».

«Я думаю, что все команды в следующем году окажутся в одинаковой ситуации. На каком-то этапе 2025 года нам всем придётся принять решение о полном переходе на разработку машин 2026 года.

Конечно, от первых гонок будет зависеть, боретесь ли вы за что-то или нет. И у всех будет одинаковый подход. Все будут задавать вопрос о том, что должны остановить нынешний проект и бросить всё возможное из ресурсов на новый регламент. Поэтому будем надеяться, что после пары Гран-при мы окажемся в хорошем положении», — приводит слова Вассёра издание GPblog.

Материалы по теме
Вассёр — о возможной борьбе между Хэмилтоном и Леклером: это часть работы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android