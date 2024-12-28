Вассёр — о сезоне-2025: команды будут решать, когда бросить все ресурсы на 2026 год

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, как пройдёт 2025 год для коллективов «Королевских гонок».

«Я думаю, что все команды в следующем году окажутся в одинаковой ситуации. На каком-то этапе 2025 года нам всем придётся принять решение о полном переходе на разработку машин 2026 года.

Конечно, от первых гонок будет зависеть, боретесь ли вы за что-то или нет. И у всех будет одинаковый подход. Все будут задавать вопрос о том, что должны остановить нынешний проект и бросить всё возможное из ресурсов на новый регламент. Поэтому будем надеяться, что после пары Гран-при мы окажемся в хорошем положении», — приводит слова Вассёра издание GPblog.