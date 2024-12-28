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Руководитель «Феррари»: Хэмилтон — лучшее решение для нас на сегодняшний день

Руководитель «Феррари»: Хэмилтон — лучшее решение для нас на сегодняшний день
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что подписание контракта с семикратным чемпионом «Королевских гонок» Льюисом Хэмилтоном является лучшим решением для итальянского коллектива в современных реалиях.

«Я думаю, что в таких решениях нет никаких правил, но вы должны делать то, что лучше всего подходит в конкретный момент в вашей ситуации. На мой взгляд, Хэмилтон — лучшее решение для нас на сегодняшний день, в том числе с учётом изменений в регламенте 2026 года», — приводит слова Вассёра издание GPblog.

Льюис провёл в составе немецкой команды 12 сезонов и завоевал шесть титулов. Своё первое чемпионство Хэмилтон взял за рулём «Макларена».

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