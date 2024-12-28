Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» проведёт трансляцию в соцсетях первого дня Хэмилтона в Маранелло — источник

«Феррари» проведёт трансляцию в соцсетях первого дня Хэмилтона в Маранелло — источник
Комментарии

Авторитетный итальянский журналист Формулы-1 Джулиано Дукесса сообщил о том, что команда «Феррари» проведёт полную трансляцию в социальных сетях первого дня семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона в Маранелло.

«В «Феррари» проведут полную трансляцию в социальных сетях первого дня Льюиса Хэмилтона в Маранелло в качестве пилота», — сообщил Дукесса.

Льюис провёл в составе немецкой команды «Мерседес» 12 сезонов и завоевал шесть титулов. Своё первое чемпионство Хэмилтон взял за рулём «Макларена».

Ранее руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр назвал решение подписать контракт с Хэмилтоном лучшим.

Материалы по теме
Руководитель «Феррари»: Хэмилтон — лучшее решение для нас на сегодняшний день
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android