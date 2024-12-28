«Феррари» проведёт трансляцию в соцсетях первого дня Хэмилтона в Маранелло — источник

Авторитетный итальянский журналист Формулы-1 Джулиано Дукесса сообщил о том, что команда «Феррари» проведёт полную трансляцию в социальных сетях первого дня семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона в Маранелло.

«В «Феррари» проведут полную трансляцию в социальных сетях первого дня Льюиса Хэмилтона в Маранелло в качестве пилота», — сообщил Дукесса.

Льюис провёл в составе немецкой команды «Мерседес» 12 сезонов и завоевал шесть титулов. Своё первое чемпионство Хэмилтон взял за рулём «Макларена».

Ранее руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр назвал решение подписать контракт с Хэмилтоном лучшим.