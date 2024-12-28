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Ферстаппен намекнул, что некоторым командам прощались нарушения регламента в 2024-м

Ферстаппен намекнул, что некоторым командам прощались нарушения регламента в 2024-м
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27-летний нидерландский гонщик Формулы-1, четырёхкратный чемпион серии, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен намекнул, что некоторым коллективам по ходу сезона дирекцией прощались нарушения регламента.

«На заднем плане происходили события, из-за которых в некоторых гонках у нас вообще не было шансов. Я знаю это наверняка, но никто никогда этого не признает», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

В 2024 году Ферстаппен завоевал свой четвёртый титул, который стал для нидерландца четвёртым подряд. Чемпионство он получил досрочно по итогам Гран-при Лас-Вегаса, в котором ему было необходимо финишировать впереди Ландо Норриса из «Макларена».

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