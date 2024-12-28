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Вассёр заявил о сложности прогнозирования результатов пилотов Формулы-2

Вассёр заявил о сложности прогнозирования результатов пилотов Формулы-2
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался на тему результатов молодых пилотов, выступающих в Формуле-2, и о сложности прогнозирования их результатов.

«В этом году в Формуле-2 был представлена новая версия болида и несколько команд столкнулись с трудностями. Фаворитами накануне сезона были Оливер Берман и Виктор Мартинс. Но по итогам сезона вместо них на слуху появились другие имена», — приводит слова Вассёра издание GPblog.

Ранее Фредерик заявил, что семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон является лучшим решением для итальянской команды на сегодняшний день.

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