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Ферстаппен — об угрозе в начале сезона уйти из «Ред Булл»: я не блефовал

Ферстаппен — об угрозе в начале сезона уйти из «Ред Булл»: я не блефовал
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27-летний нидерландский гонщик Формулы-1, четырёхкратный чемпион серии, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен прокомментировал свою угрозу покинуть австрийский коллектив в начале сезона на фоне напряжённых отношений между Кристианом Хорнером и Хельмутом Марко.

«Думаю, было важно, что было сказано тогда. И тогда я действительно это имел в виду. Я не блефовал. И в команде это тоже знают», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

Ранее нидерландский гонщик намекнул, что некоторым командам прощались нарушения регламента по ходу сезона 2024 года, в котором Макс смог завоевать свой четвёртый титул.

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