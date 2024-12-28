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Ферстаппен назвал чушью разговоры о том, что его отец вредит «Ред Булл»

Ферстаппен назвал чушью разговоры о том, что его отец вредит «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что влияние его отца Йоса на него и на команду не идёт им всем во вред. Так он прокомментировал предположения, что действия Ферстаппена-старшего во время скандала вокруг Кристиана Хорнера навредили «Ред Булл».

«Это чушь. Мой отец очень хорошо видит общую картину. И что определённые вещи, которые происходят, влияют на будущее — и моё, и команды. Некоторые посторонние люди могут этого не видеть», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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