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Никита Мазепин проедет «24 часа Дубая» в одном экипаже с сыном Ньюи

Никита Мазепин проедет «24 часа Дубая» в одном экипаже с сыном Ньюи
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Российский гонщик, ранее выступавший в Формуле-1, Никита Мазепин примет участие в гонке «24 часа Дубая» 24H Series.

Мазепин проведёт гонку за рулём машины Rossa LM GT в составе команды Graf Racing. В его экипаже, который выступит под номером 797, также проедут Роман Русинов, Евгений Киреев и Харрисон Ньюи — сын известного конструктора машин Формулы-1 Эдриана Ньюи.

Гонка «24 часа Дубая» стартует в субботу, 11 января 2025 года.

Ранее совет Европейского союза (ЕС) принял решение не продлевать санкции в отношении Никиты Мазепина.

Напомним, в Формуле-1 Никита выступал за «Хаас», который расторг с ним контракт 5 марта 2022 года.

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