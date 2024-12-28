Никита Мазепин проедет «24 часа Дубая» в одном экипаже с сыном Ньюи

Российский гонщик, ранее выступавший в Формуле-1, Никита Мазепин примет участие в гонке «24 часа Дубая» 24H Series.

Мазепин проведёт гонку за рулём машины Rossa LM GT в составе команды Graf Racing. В его экипаже, который выступит под номером 797, также проедут Роман Русинов, Евгений Киреев и Харрисон Ньюи — сын известного конструктора машин Формулы-1 Эдриана Ньюи.

Гонка «24 часа Дубая» стартует в субботу, 11 января 2025 года.

Ранее совет Европейского союза (ЕС) принял решение не продлевать санкции в отношении Никиты Мазепина.

Напомним, в Формуле-1 Никита выступал за «Хаас», который расторг с ним контракт 5 марта 2022 года.