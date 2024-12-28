Хельмут Марко: два года назад Ферстаппен не смог бы победить Хэмилтона или «Феррари»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что не заматеревший Макс Ферстаппен не смог бы победить Льюиса Хэмилтона или обоих гонщиков «Феррари», но теперь он достаточно зрел, чтобы полностью реализовывать свой потенциал.

«Никто другой не смог бы выиграть этот чемпионат [на его месте], и это, несомненно, заслуга Макса и его выдающихся способностей.

Два года назад [в такой ситуации] он бы не смог победить Льюиса Хэмилтона или «Феррари». Теперь он стал зрелым и знает, когда нужно ехать на правильной позиции», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.