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«Ламборгини», за которую выступает Квят, подтвердила своё участие в серии IMSA

«Ламборгини», за которую выступает Квят, подтвердила своё участие в серии IMSA
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Компания «Ламборгини», в гоночной команде которой выступает известный российский пилот Даниил Квят, подтвердила своё участие в североамериканском чемпионате IMSA в категории Grand Touring Prototype (GTP). Об этом сообщает Daily Sports Car.

Для итальянской компании это будут единственные соревнования, в которых она примет участие в следующем году. «Ламборгини» будет участвовать в IMSA всего с одним спортпрототипом SC63.

В составе команды «Ламборгини» будут выступать Мирко Бортолотти, Даниил Квят, Эдоардо Мортара и Ромен Грожан. Точные составы экипажа будут определяться по итогам каждой гонки.

Ранее «Ламборгини» официально объявила, что её заводская команда покидает чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC.

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