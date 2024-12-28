«Ламборгини», за которую выступает Квят, подтвердила своё участие в серии IMSA

Компания «Ламборгини», в гоночной команде которой выступает известный российский пилот Даниил Квят, подтвердила своё участие в североамериканском чемпионате IMSA в категории Grand Touring Prototype (GTP). Об этом сообщает Daily Sports Car.

Для итальянской компании это будут единственные соревнования, в которых она примет участие в следующем году. «Ламборгини» будет участвовать в IMSA всего с одним спортпрототипом SC63.

В составе команды «Ламборгини» будут выступать Мирко Бортолотти, Даниил Квят, Эдоардо Мортара и Ромен Грожан. Точные составы экипажа будут определяться по итогам каждой гонки.

Ранее «Ламборгини» официально объявила, что её заводская команда покидает чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC.