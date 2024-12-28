Шарль Леклер показал, как проводит отпуск

27-летний гонщик «Феррари» Шарль Леклер опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) фотографии того, как он в межсезонье Формулы-1 проводит отпуск в Мексике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этими снимками.

Шарль Леклер в отпуске Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Шарль Леклер в отпуске Фото: Из личного архива Шарля Леклера

В сезоне-2024 Шарль Леклер занял третье место в личном зачёте чемпионата. Монегаск выиграл три Гран-при в этом году: Монако, Италии и США. Он набрал в общей сложности 356 очков, уступив 18 вице-чемпиону Ландо Норрису («Макларен») и 81 – чемпиону 2024 года Максу Ферстаппену («Ред Булл»).

В следующем году напарником Леклера по «Феррари» будет семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

Сезон Формулы-1 2025 года начнётся 14 марта в австралийском Мельбурне.