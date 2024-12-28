Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Памятник Айртону Сенне в Имоле дважды подвергся вандализму

Памятник Айртону Сенне в Имоле дважды подвергся вандализму
Аудио-версия:
Комментарии

Расположенный недалеко от знаменитой шиканы Тамбурелло в Имоле памятник Айртону Сенне дважды подвергся вандализму. Об этом сообщает итальянское издание Sportmotores.

19 и 24 декабря этого года некоторые лица вторглись в парк Acque Minerali, где находится статуя, и разрушили часть флагов и других предметов, оставленных в честь погибшего 1 мая 1994 года трёхкратного чемпиона Формулы-1. Местная полиция ведёт расследование происшествия.

Муниципальный совет Имолы отреагировал на эти действия: «Муниципальная администрация осуждает акты вандализма, совершённые в отношении некоторых памятных элементов, оставленных людьми рядом с монументом Айртона Сенны. Этот памятник представляет собой великое наследие города, он выражает любовь, преданность и уважение, с которым помнят чемпиона, с которым город неразрывно связан».

В преддверии новогодних торжеств городской совет Имолы издал постановление, запрещающее вход в парк со стеклянными бутылками и любым видом алкоголя, с целью искоренить акты вандализма, часто совершаемые пьяными людьми в этот праздничный период.

Ранее сообщалось, что вандалы украли памятник Жилю Вильнёву в Канаде.

Материалы по теме
В Канаде украли бронзовую статую легендарного Жиля Вильнёва
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android