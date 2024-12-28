Ландо Норрис показал, как проводит отпуск на горнолыжном курорте

25-летний гонщик «Макларена» Ландо Норрис опубликовал в социальных сетях фотографии, как он в межсезонье Формулы-1 проводит отпуск на альпийском горнолыжном курорте Гласье в Швейцарии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этими снимками.

Ландо Норрис в отпуске Фото: Из личного архива Ландо Норриса

Ландо Норрис в отпуске Фото: Из личного архива Ландо Норриса

В сезоне-2024 Ландо Норрис занял второе место в личном зачёте чемпионата. Британец выиграл четыре Гран-при в этом году – Майами, Нидерландов, Сингапура и Абу-Даби. Он набрал в общей сложности 374 очка, уступив 63 чемпиону 2024 года Максу Ферстаппену («Ред Булл»). Команда Норриса «Макларен» завоевала Кубок конструкторов.

Сезон Формулы-1 2025 года начнётся 14 марта в австралийском Мельбурне.