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Йос Ферстаппен рассказал о беседе с Доменикали об изменении судейства Формулы-1

Йос Ферстаппен рассказал о беседе с Доменикали об изменении судейства Формулы-1
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал, что он говорил с генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали о работе стюардов и желании, чтобы они наказывали всех одинаково. Для этого, по словам Ферстаппена-старшего, необходимо перевести стюардов на профессиональную основу.

«Я говорил об этом со Стефано Доменикали. Стюардам просто нужно судить всех одинаково. Не пять секунд сегодня и 10 секунд – завтра за такое же нарушение. И почему Макс получил наказание в виде общественных работ за слово «f***», а кто-то другой — только штраф? Стюарды не помнят всего этого. Я думаю, что в этом деле должны быть более строгие правила.

Было бы полезно, если бы был постоянный состав стюардов. И больше никаких бывших гонщиков Формулы-1, а просто люди, которые находятся на равноудалённом расстоянии и не имеют конфликта интересов, но в то же время понимают суть этого вида спорта.

Нужно больше одинаковых решений, больше последовательности. Теперь шаг за ФИА. Им нужно повысить уровень профессионализма», — приводит слова Ферстаппена-старшего Formulе1.

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