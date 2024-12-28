Ферстаппен: если продолжим в том же духе, в следующем году я не стану чемпионом

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен настаивает, что, если его команда продолжит выступать так же, как в сезоне-2024, он не сможет завоевать пятый подряд титул.

«Если мы продолжим в том же духе, в следующем году я не стану чемпионом. Всё просто. Нам обязательно нужно предпринять меры, чтобы быть конкурентоспособными в следующем сезоне. Мы все это знаем.

Я верю, что команда сможет решить проблемы с балансом и некоторые вещи, которые мы не смогли исправить в прошлом году. Мы знаем, что нам нужно лучше справляться с поребриками, кочками и медленными поворотами. Это наши основные слабые стороны», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.