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Ферстаппен: если продолжим в том же духе, в следующем году я не стану чемпионом

Ферстаппен: если продолжим в том же духе, в следующем году я не стану чемпионом
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен настаивает, что, если его команда продолжит выступать так же, как в сезоне-2024, он не сможет завоевать пятый подряд титул.

«Если мы продолжим в том же духе, в следующем году я не стану чемпионом. Всё просто. Нам обязательно нужно предпринять меры, чтобы быть конкурентоспособными в следующем сезоне. Мы все это знаем.

Я верю, что команда сможет решить проблемы с балансом и некоторые вещи, которые мы не смогли исправить в прошлом году. Мы знаем, что нам нужно лучше справляться с поребриками, кочками и медленными поворотами. Это наши основные слабые стороны», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.

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