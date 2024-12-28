Джордж Расселл назвал гонку сезона-2024, которой будет гордиться вечно

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл настаивает, что его лучшей гонкой сезона-2024 был не Лас-Вегас, где он одержал уверенную победу, а Спа-Франкоршам, где он пересёк финишную черту первым, но был дисквалифицирован за недовес машины.

«Спа, без сомнений, была лучшей гонкой. В Вегасе первые 12 кругов были, вероятно, лучшими 12 кругами, которые я когда-либо проехал в гонках Формулы-1, но потом мне нужно было просто довести машину до финиша.

Однако Бельгия была настоящим боем. Это была лотерея [в плане стратегии]. Я знал, что не могу допустить ни единой ошибки, особенно когда на последних двух-трёх кругах Льюис [Хэмилтон] был в зоне DRS. Мне нужно было идеально пройти первый поворот, потому что отрезок до пятого поворота был очень длинным, и я знал, что нельзя быть слишком осторожным, потому что у него свежие шины и он просто промчится мимо. Я не мог заблокировать колёса и совершить ошибку, потому что он обгонит меня, и я точно знал, насколько сильно нужно атаковать. Это была гонка, которой я буду гордиться вечно», — приводит слова Расселла Autosport.