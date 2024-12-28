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Ферстаппен: иногда приходится переходить черту, и я это делаю

Ферстаппен: иногда приходится переходить черту, и я это делаю
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что готов гоняться за гранью допустимого, если это необходимо для достижения результата, и что не все психологически готовы это делать.

«Я всегда буду извлекать из ситуации максимум пользы. Иногда для этого приходится переходить черту, и я это делаю.

Я делаю всё, чтобы получить максимальный результат в чемпионате. И, конечно, да, иногда нужно быть на пределе, за его пределами… Нужно всё это просчитывать, и не все это понимают. Не у всех такой менталитет.

Жалею ли я о своих действиях в Мексике? Нет. Вовсе нет. Думаю, там я набрал [важные] очки», — приводит слова Ферстаппена Planet F1 со ссылкой на Viaplay.

Напомним, на Гран-при Мексики Макс Ферстаппен получил от стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) двойной штраф +20 секунд за два выдавливания с трассы Ландо Норриса.

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