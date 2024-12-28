Команда Роберта Шварцмана «Према» опубликовала тизер своих машин IndyCar

Одна из самых успешных команд младших гоночных серий «Према» опубликовала тизерное фото своих двух машин для североамериканской серии IndyCar.

«2025 год уже не за горами», — говорится в подписи под фото в аккаунте команды в социальной сети X (ранее Twitter).

В составе «Премы» в её дебютном сезоне в IndyCar будут выступать 25-летний российский и израильский гонщик Роберт Шварцман и 26-летний британец Каллум Айлотт.

Ожидается, что впервые Айлотт и Шварцман сядут за руль для тестов 28 января в Термале.

Шварцман впервые присоединился к «Преме» в 2018 году, заняв по итогам сезона третье место в европейской Формуле-3 и став лучшим новичком года. В том же сезоне он завоевал титул чемпиона Toyota Racing Series. В 2019 году Роберт взял первый титул чемпиона Формулы-3, положив начало доминирующей форме «Премы» в этой серии.