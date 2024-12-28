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Команда Роберта Шварцмана «Према» опубликовала тизер своих машин IndyCar

Команда Роберта Шварцмана «Према» опубликовала тизер своих машин IndyCar
Машины «Према» серии IndyCar
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Одна из самых успешных команд младших гоночных серий «Према» опубликовала тизерное фото своих двух машин для североамериканской серии IndyCar.

«2025 год уже не за горами», — говорится в подписи под фото в аккаунте команды в социальной сети X (ранее Twitter).

В составе «Премы» в её дебютном сезоне в IndyCar будут выступать 25-летний российский и израильский гонщик Роберт Шварцман и 26-летний британец Каллум Айлотт.

Ожидается, что впервые Айлотт и Шварцман сядут за руль для тестов 28 января в Термале.

Шварцман впервые присоединился к «Преме» в 2018 году, заняв по итогам сезона третье место в европейской Формуле-3 и став лучшим новичком года. В том же сезоне он завоевал титул чемпиона Toyota Racing Series. В 2019 году Роберт взял первый титул чемпиона Формулы-3, положив начало доминирующей форме «Премы» в этой серии.

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