Ди Монтедземоло: когда вспоминаю поражение Алонсо в 2010 году, мне становится обидно

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло признался, что конкурентоспособное выступление «Скудерии» на Гран-при Абу-Даби сезона-2024 заставило его вспомнить Гран-при Абу-Даби 2010 года, когда Фернандо Алонсо имел преимущество в восемь очков над Марком Уэббером и 15 — над Себастьяном Феттелем (оба — «Ред Булл»). Из-за раннего пит-стопа в ответ на остановку Уэббера Алонсо попал в трафик и не смог обогнать «Рено» Виталия Петрова, в итоге титул выиграл Феттель.

«Чемпионат 2024 года был непредсказуемым, и, наконец, есть позитивный момент в том, что «Феррари» в последней гонке показала свой потенциал. Когда я вспоминаю Алонсо в 2010 году, мне становится обидно, ведь там четвёртого места было бы вполне достаточно.

В этом году у «Феррари» были и взлёты, и падения, но она значительно улучшила свои результаты, до конца борясь за Кубок конструкторов. Есть все предпосылки, что следующий чемпионат будет хорошим, будем надеяться, что он таким и получится. А в 2026 году мы начнём с нуля», — сказал ди Монтедземоло в программе La Politica nel Pallone на радиостанции Radio GR Parlamento.