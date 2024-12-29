Хельмут Марко: Ферстаппен — жёсткий гонщик, это часть его имиджа

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что Максу Ферстаппену не нужно менять свой жёсткий стиль пилотирования, чтобы избежать дополнительных штрафных очков, которые могут привести к автоматической дисквалификации на одну гонку.

«Штрафные очки — это особая история. Насколько я помню, в Австрии было одно столкновение, но Макс его пережил, а Ландо — нет, и думаю, что это была тяжёлая гонка. Как все говорили в старые времена: «Позвольте им гоняться».

Это был один инцидент, а другой был в последней гонке в Абу-Даби. У него был очень хороший старт. [Карлос] Сайнс не очень хорошо стартовал. Думаю, Пиастри просто не смотрел в сторону. Я думаю, он смотрел вперёд. Это гоночный инцидент в первом повороте, такое иногда случается.

Но в остальном Макс — это Макс, и это часть его харизмы, часть его личности. Если есть шанс, он им пользуется, и то, что он жёсткий гонщик, крутой гонщик, это тоже часть его имиджа, и я не думаю, что ему нужно меняться. И штрафные баллы, это тоже от его натуры. У него есть своё мнение, и он его высказывает», — сказал Марко в подкасте Inside Line F1.