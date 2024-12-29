Крак — о недовольстве Алонсо формой болида: 18 месяцев всё обещали исправить, но не смогли

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал регулярные жалобы по ходу сезона-2024 двукратного чемпиона и пилота коллектива Фернандо Алонсо на состояние болида.

«Единственный успешный рецепт — это быстрая и конкурентоспособная машина, и мы увидели лучшее от Фернандо в 2023 году. Кроме того, есть ещё одно, через что проходит пилот. Когда у вас неконкурентоспособная машина, это сложно для всех, и это самое сложное для гонщиков.

Честно говоря, я сочувствую ему, потому что именно все результаты, удачные и не только, выставлены напоказ, особенно если ты двукратный чемпион мира, который столько лет боролся за победы, а теперь занял седьмое место — это отличный результат.

Должно быть, это очень тяжело, и я надеюсь, что мы не окажемся в такой же ситуации, как раньше [в его карьере], но это зависит от нас. Большинство заверений Лоуренса [Стролла] связаны с тем, что мы создаём, что мы создали и кого мы наняли — это самая большая уверенность Фернандо. Потому вы должны принять степень подозрительности и скептицизма со стороны водителя, это нормально. Теперь это должны быть скорее действия, чем слова.

Откровенно говоря, уверенность — это то, что больше не работает, потому что за последние 18 месяцев мы обещали всё исправить, но так и не смогли этого сделать», — приводит слова Крака издание Racingnews365.