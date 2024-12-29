Хельмут Марко и Макс Ферстаппен прокомментировали назначение Юргена Клоппа в «Ред Булл»

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко и 27-летний четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен прокомментировали назначение звёздного немецкого футбольного тренера Юргена Клоппа на пост глобального руководителя футбольных операций в компании «Ред Булл».

«Я просто не понимаю, как он хочет совместить всё это, эти разные континенты и тому подобное. Но поскольку футбол очень важен для нас, я думаю, что это был лучший шаг, который можно было сделать», — приводит слова Марко издание Daily Mail.

«Я уже довольно давно знал, что они ведут переговоры и контракт был близок к подписанию. На мой взгляд, это отличное усиление. «Ред Булл» также много инвестирует в футбол с теми командами, которые у них есть, и уже появилось много талантов. Когда такой человек, как Юрген, возглавляет «Ред Булл», обладая таким большим опытом, поскольку он руководил многими великими клубами, то это здорово для всей организации», — сказал Ферстаппен.

Юрген Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. С английским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи. С 1 января Клопп станет глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл».